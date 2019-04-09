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Химик во второй раз обыграл Днепр в полуфинальной серии Суперлиги

Химик во второй раз обыграл Днепр в полуфинальной серии Суперлиги
07:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Судьба путевки в финал может решиться уже в четверг.

Во втором матче полуфинальной серии украинской Суперлиги Химик одержал вторую победу над Днепром.

Днепр уходил в отрыв по итогам первой и третьей четвертей, однако хозяевам в итоге удалось сравнять счет и перевести поединок в овертайм, где днепряне набрали всего 2 очка.

Самым результативным игроком матча стал защитник Химика Деон Эдвин, набравший 28 очков, а также совершивший 9 подборов и 3 передачи.

Ответная встреча состоится в Днепре в четверг, 11 апреля. В случае выездной победы команда из Южного обеспечит себе место в финале украинского чемпионата.

Суперлига, плей-офф. Полуфинал. 2-я игра

Химик — Днепр 92:86 ОТ (21:29, 25:15, 14:21, 24:19, 8:2)

Счёт в серии: 2:0

Химик: Эдвин (28 + 9 подборов), Сидоров (16), Павлов (16 + 9 подборов), Джонс (15 + 8 подборов + 7 передач), Марченко (10)

Днепр: Тимофеенко (17), Шундель (16 + 6 подборов), Мишула (16), Глебов (13), Закурдаев (9 + 5 подборов)

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Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола.
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