Скачать
Суббота, 13.04.2019
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
Ломаченко - Кролла: все о бое
Ломаченко - Кролла: все о бое
Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги
Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги

Завершившийся регулярный чемпионат стал самым результативным по трипл-даблам в истории НБА

Завершившийся регулярный чемпионат стал самым результативным по трипл-даблам в истории НБА
04:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лидером по количеству трипл-даблов стал Рассел Уэстбрук.

Завершившийся регулярный чемпионат стал самым результативным в истории НБА по количеству трипл-даблов. Об этом сообщается на официальной странице НБА в Twitter.

Всего за время чемпионата было совершено 127 трипл-даблов и лидером по этому показателю стал игрок Оклахомы Рассел Уэстбрук, на счету которого 34 трипл-дабла в 82 матчах. На втором месте оказался центровой Денвера Никола Йокич (12), а закрыл тройку лидеров Бен Симмонс из Филадельфии (10).

Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик

Ранее сообщалось, что Уэстбрук стал вторым в истории НБА, кто смог оформить трипл-дабл "20+20+20".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Рассел Уэстбрук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кролла: все о бое
02 Ломаченко - Кролла: прогноз на бой и совет от Беленюка
03 Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
04 Футбол. Где и когда смотреть матчи 24-го тура УПЛ
05 Энтони по прозвищу "Миллион долларов": все что нужно знать о сопернике Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь