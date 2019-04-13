Завершившийся регулярный чемпионат стал самым результативным по трипл-даблам в истории НБА

Новости спорта: Лидером по количеству трипл-даблов стал Рассел Уэстбрук.

Завершившийся регулярный чемпионат стал самым результативным в истории НБА по количеству трипл-даблов. Об этом сообщается на официальной странице НБА в Twitter.

Всего за время чемпионата было совершено 127 трипл-даблов и лидером по этому показателю стал игрок Оклахомы Рассел Уэстбрук, на счету которого 34 трипл-дабла в 82 матчах. На втором месте оказался центровой Денвера Никола Йокич (12), а закрыл тройку лидеров Бен Симмонс из Филадельфии (10).

Ранее сообщалось, что Уэстбрук стал вторым в истории НБА, кто смог оформить трипл-дабл "20+20+20".