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Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги

Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
20:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Команда из Южного в третий раз обыграла «Днепр».

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В пятом матче 1/2 финала «Химик» (Южный) обыграл на своей площадке «Днепр» 76:71 и победил в серии 3:2.

В решающем пятом матче серии «Химик» сумел дожать "Днепр" на последних минутах игры и одержал победу 76:71. Самым результативным игроком матча стал защитник «Днепра» Александр Мишула (20 очков). У победителей больше всего очков набрал нападающий Сергей Павлов (19).

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Химика», который стал вторым финалистом плей-офф.

Напомним, в другом противостоянии 1/2 финала «Киев-Баскет» победил БК «Запорожье». Счет в серии 3:1 в пользу киевлян, которые стали первыми финалистами.

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Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, ФБУ.
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