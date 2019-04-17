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Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги

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Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
12:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram Кравцова

Новости спорта: Живая легенда украинского баскетбола Вячеслав Кравцов рассказал о своих делах в Испании, подвел итоги отбора сборной Украины и оценил уровень Суперлиги.

Капитан сборной Украины центровой Вячеслав Кравцов успел поиграть в шести странах (Украина, США, Китай, Россия, Турция, Испания). Сейчас 31-летний баскетболист выступает за команду "Фуэнлабрада" в чемпионате Испании, который считается второй в мире после НБА. Вячеслав поделился с "Телеграф Спорт" своими впечатлениями от Испании, итогами квалификации сборной Украины на чемпионат мира, уровнем украинской Суперлиги и многим другим.

- С 2015 года ты выступаешь в Испании, как тебе эта страна?

- Как страна, Испания привлекает всегда. Сама страна радует, это одна из лучших стран для жизни, где я побывал. А я много, где побывал. Кстати, недавно открыл карту Европы и понял, что буквально в 2-3 странах только не был. По уровню баскетбола - это самая сильная лига, не считая НБА. Приятно находится в этой атмосфере, когда конкуренция очень солидная. Клубы укомплектованы хорошими игроками и турнирная таблица соответственно идет очень плотно. 

- Как дела в клубе "Фуэнлабрада", за который выступаешь?

- В средине сезона у клуба был большой провал. Они меняли игроков, меняли тренеров. Три недели назад пришел уже третий тренер за сезон. И, наконец, клуб набрал ход. Шансы на плей-офф остаются теоретическими, сейчас главная задача - закрепиться в турнирной таблице и закончить сезон на хорошей ноте.

- По окончанию сезона не планируешь сменить клуб?

- У меня контракт до конца этого сезона. Все переговоры я буду вести летом. Оставаться или уходить - решим летом.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Сборная Украины играла в отборе на ЧМ-2019 с такими командами, как Испания, Турция, Черногория, Латвия, Словения, и заняла пятое место. Нужно отдать должное в победе над Испанией, Словенией, но два поражения от Черногории были ключевыми в этой квалификации.

- Во-первых, мне не понравилось, какой всплеск негатива пошел после непопадания сборной Украины на ЧМ-2019. Я понимаю, что болельщики, журналисты, эксперты всегда хотят побед и это нормально. Но, если посмотреть изнутри на расклад команд, то у наших соперников игроки имели намного больше опыта выступлений в сильных чемпионатах, в том числе из НБА. И там ребята выступают за другие деньги. Но при всем этом наша сборная смогла зацепить ряд команд. Интрига была вплоть до последнего окна, сыграй более удачно - и уже мы могли поехать на чемпионат мира. Приятно, что наши ребята бились и сделали больше, чем могли.

- После ухода Евгения Мурзина, кто может возглавить сборную Украины?

- Я слышал, что, в первую очередь, пытаются привлечь иностранца. Не просто иностранца, а с опытом работы в Украине. Видимо, пока идут переговоры. Если, вдруг, не удастся договориться с иностранцами - то будут привлекать наших специалистов. Но, это все пока очень облачно - я точно не могу сказать.

- Как можно улучшить игру сборной Украины?

- Приход нового тренера не сильно повлияет на нашу игру. Все равно, все упирается на костяке ребят, которые уже давно играют вместе. Проблема в том, что не всегда удается собрать всех месте. Люди "вылетают" из-за травм, личностные проблемы, у кого-то уже возраст. Самое важное - это собрать всех ребят. У нас хороший состав, с которым можно достигать поставленных целей.

Уровень чемпионата Украины

- С момента кризиса в стране (политическая нестабильность и общий финансовый кризис) баскетбол стал не интересен многим владельцам клубов. Плюс легионеры отказывались ехать в Украину, так как считали, что это небезопасно. Ряд таких факторов отбросил уровень Лиги резко вниз. Украинские сборники уехали играть в другие страны, поскольку финансирование внутри страны очень упало. Но с тех самых пор Лига медленно, но набирает обороты! Не большими шагами, но маленькими скачками движется вверх.

- Как-то ты делился планами, что хочешь открыть в родной Одессе ресторан. Уже есть варианты названия?

- Пока таких вариантов нет. Я думаю, к этому время придет, когда я уже завершу карьеру. Когда у меня будет куча свободного времени, тогда я смогу погрузиться в это с головой.

- Собираетесь голосовать на выборах Президента Украины 21 апреля?

- Я постараюсь, конечно, проголосовать. Уже узнавал, где это можно будет сделать здесь в Испании. Если график позволит - схожу проголосую!

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Сборная Украины, Одесса, Баскетбол, Вячеслав Кравцов, БК Одесса, ФБУ.
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