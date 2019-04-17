Легендарный Новицки хочет возглавить клуб НБА

Новости спорта: Дирк Новицки хотел бы через несколько лет попробовать себя в роли тренера

Завершивший карьеру звездный баскетболист Даллас Маверикс Дирк Новицки хотел бы через несколько лет попробовать себя в роли тренера.

«Через год или два я вижу себя счастливым в качестве тренера. Хотел бы стать наставником какого-то молодого игрока и по своему поработать с ним», — цитирует слова Новицки для газеты Die Zeit Yahoo.

Новицки объявил о завершении карьеры лишь неделю назад и уже успел попрощаться с болельщиками Маверикс.

В нынешнем сезоне Дирк принял участие в 49 матчах, в среднем за игру набирая 6,6 очка. Он вынужден был пропустить первые 26 игр сезона из-за повреждения.

В марте Новицки удалось обойти Чемберлена и стать шестым лучшим бомбардиром в истории НБА.

Он выступал за Даллас Маверикс 1998 года, установив рекорд по количеству сезонов в составе одной и той же команды.