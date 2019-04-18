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Химик показал промо финальных матчей украинской баскетбольной Суперлиги (Видео)

Химик показал промо финальных матчей украинской баскетбольной Суперлиги (Видео)
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ БК Химик

Новости спорта: Уже в ближайшую субботу, 20 апреля, стартуют заключительные серии сезона Суперлиги Пари-Матч.

За “золото” национального первенства по баскетболу сразятся “Химик” и “Киев-Баскет”, а “Запорожье” и “Днепр” разыграют между собой бронзовые награды.

Баскетбольный клуб “Химик” сделал промо-видео финальной серии матчей, в котором призвал болельщиков поддержать команду. Игроки БК "Химик" Кирилл Марченко и Сергей Павлов пригласили болельщиков на домашние матчи финальной серии Суперлиги Пари-Матч, которые состоятся 20 и 22 апреля.

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Расписание матчей финальной серии Суперлиги:

20 апреля. “Запорожье” - “Днепр” (16:00), “Химик” - “Киев-Баскет” (18:00 )

22 апреля. “Запорожье” - “Днепр” (18:00), “Химик” - “Киев-Баскет” (19:00)

25 апреля. "Киев-Баскет" - "Химик" (18:30), “Днепр” - “Запорожье” (19:30)

27 апреля. “Днепр” - “Запорожье” (14:00), “Киев-Баскет” - “Химик” (16:00)

Как сообщалось ранее, "Химик" из Южного и “Киев-Баскет” стали финалистами плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги. В пятом матче 1/2 финала "Химик" обыграл на собственной площадке "Днепр" 76:71 и победил в серии 3:2, а "Киев-Баскет" победил БК "Запорожье" со счетом в серии 3:1.

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Баскетбол, БК Химик, Видео, Новости баскетбола.
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