Решающие матчи Суперлиги Пари-Матч: слова тренеров

Новости спорта: Тренеры финалистов Суперлиги Пари-Матч рассказали о подготовке к решающим играм.

20 апреля стартуют решающие матчи Суперлиги Пари-Матч, которые определят чемпиона текущего сезона. В финальной серии сойдутся «Химик» и «Киев-Баскет». Напомним, что команда из Южного в регулярной части чемпионата разделила первое место «Запорожью», уступив лишь в разнице заброшенных мячей, а киевляне финишировали четвертыми.

В плей-офф же «Киев-Баскет» прошел «Николаев» и «Запорожье», а «Химик» - «Политехник» и «Днепр». Финальная серия также продлиться до трех побед. Борьба за победу в Суперлиге Пари-Матч начнется дома у «Химика», первые два матча пройдут в Южном 20 и 22 апреля. Затем команды переберутся в Киев, где игры состоятся уже 25 и 27 апреля. Добавим также, что параллельно будут проходить матчи за третьем место, которое разыграют «Днепр» и «Запорожье».

Если брать историю встреч «Химика» и «Киев-Баскета» в регулярной части чемпионата, то тут преимущество у игроков из Южного. Они взяли вверх в трех матчах из четырех (89:75 дома, 80:77 и 65:60 в гостях). Подопечные Евгения Мурзина лишь один раз победили на выезде - 79:72.

Евгений Мурзин, главный тренер БК «Киев-Баскет»:

- Жду от «Химика» борьбы и настраиваю на нее ребят. Нас ждет встреча с хорошей и сильной командой. Первые два матча мы проведем в гостях и фактор родных стен имеет значение для нашего соперника. «Химик» дома три раза в плей-офф справился с «Днепром», тогда как в гостях дважды уступил.

- На что делаете упор в подготовке?

- Два дня мы восстанавливались. Затем был разбор «Химика». Это одна из самых результативных команд Суперлиги Пари-Матч, поэтому, мы уделили особое внимание игре в защите.

Виталий Степановский, главный тренер БК «Химик»:

- Думаю, будет тоже непростая серия. «Киев-Баскет» набрал хороший ход, у них очень много рослых ребят, что дает серьезное преимущество. Это будет интересное противостояние, с точки борьбы и тактики.

- Как готовитесь к матчам?

- У нас не так много времени. Главное – следить за функциональным состоянием команды и восстановить игроков после пятиматчевой серии. Готовимся, разбираем наши матчи с «Киев-Баскет», а также их игры с «Николаевом» и «Запорожьем».