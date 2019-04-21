Защитник Запорожья Холтон установил ряд рекордов сезона в Суперлиге

Новости спорта: Американец вчера набрал 37 очков в матче "бронзовой" серии с Днепром.

Разыгрывающий Запорожья Майкл Холтон набрал 37 очков во вчерашнем победном матче с Днепром (110:86).

Таким образом, у американского легионера лучший показатель результативности в нынешнем розыгрыше плей-офф. 27 очков Холтону удались в первой половине поединка, что также является рекордом текущего сезона.

Лучшим показателем сезона остаются 39 очков Малика Трента, партнера Холтона по команде. До достижения Трента именно Холтон удерживал первое место с 36 пунктами, отмечает сайт Федерации баскетбола Украины.

Также Холтон установил рекорд по количеству 3-очковых бросков: у американца 8 точных дальних попаданий.

Запорожье и Днепр вчера начали бронзовую серию чемпионата Украины после того, как первые вылетели в полуфинале от Киев-Баскета, а вторые — от Химика. Следующий матч команд состоится завтра, 22 апреля.