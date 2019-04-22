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Химик в овертайме победил Киев-Баскет

Химик в овертайме победил Киев-Баскет
21:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Южненский Химик победил в овертайме дома Киев-Баскет во втором поединке финальной серии плей-офф Суперлиги Пари-Матч - 92:87.

Во втором матче финала Суперлиги «Химик» дома одержал победу над «Киев-Баскетом» со счетом 92:87. Для определения победителя матча понадобился овертайм. Теперь клуб из Южного ведет в серии со счетом 2:0.

Суперлига Пари-Матч.

Финальная серия, 2-й матч.

«Химик» – «Киев-Баскет» – 92:87 OT (20:19, 23:23, 12:24, 23:12, OT: 14:9)

Химик: Джонс (25 очков + 15 подборов), Эдвин (19 + 7), Сидоров (15), Павлов (12 + 7).

Киев-Баскет: Петров (23 + 19), Крик (20 + 5), Носков (12), Латковичи (10).

Счет в серии – 2:0.

«Химик» впереди в финальной серии 2:0. Матч №3 сыграют 25 апреля в киевском Дворце спорта. Начало в 18:30.

Также. сегодня баскетбольный клуб «Днепр» сравнял счет в битве за бронзу против «Запорожья», выиграв гостевой поединок со счетом 81:73.

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Баскетбол, БК Химик, БК Киев-Баскет, Суперилга.
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