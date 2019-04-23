Скачать
Вторник, 23.04.2019
Хоккей. Расписания матчей сборной Украины на ЧМ-2019
Хоккей. Расписания матчей сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в овертайме победил Киев-Баскет
Химик в овертайме победил Киев-Баскет
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком

Детройт Михайлюка установил антирекорд в НБА

Детройт Михайлюка установил антирекорд в НБА
16:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Команда украинца проиграла в плей-офф 14-й раз подряд.

Детройт Пистонс уступили в четвертом матче плей-офф Милуоки Бакс (104:121) и проиграли в серии 0:4. Для команды украинца Святослава Михайлюка это поражение стало 14-м подряд в поединках плей-офф.

Таким образом, Пистонс установили новый антирекорд НБА. Неудачная серия Детройта началась еще 11 лет назад, последняя победа команды в плей-офф была добыта 26 мая 2008 года в матче против Бостон Селтикс.

Предыдущими владельцами антирекорда были Нью-Йорк Никс, проигравшие 13 матчей плей-офф подряд в период с 2001 по 2012 год.

Наставник Атланты Леня будет тренировать сборную США

Напомним, что Михайлюк не участвовал в матчах плей-офф из-за повреждения пальца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему Салидо отказался от реванша с Ломаченко
02 Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
03 "Это стоит денег": Беринчик отказал промоутерской компании Ломаченко
04 "Превзойти Ломаченко": Ричард Комми назвал свою цель
05 Погба: Сульшер сказал о неуважении ко всем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь