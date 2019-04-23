Детройт Михайлюка установил антирекорд в НБА

Новости спорта: Команда украинца проиграла в плей-офф 14-й раз подряд.

Детройт Пистонс уступили в четвертом матче плей-офф Милуоки Бакс (104:121) и проиграли в серии 0:4. Для команды украинца Святослава Михайлюка это поражение стало 14-м подряд в поединках плей-офф.

Таким образом, Пистонс установили новый антирекорд НБА. Неудачная серия Детройта началась еще 11 лет назад, последняя победа команды в плей-офф была добыта 26 мая 2008 года в матче против Бостон Селтикс.

Предыдущими владельцами антирекорда были Нью-Йорк Никс, проигравшие 13 матчей плей-офф подряд в период с 2001 по 2012 год.

Напомним, что Михайлюк не участвовал в матчах плей-офф из-за повреждения пальца.