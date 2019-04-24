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НБА: результаты матчей плей-офф 23 апреля

НБА: результаты матчей плей-офф 23 апреля
09:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Представляем результаты четырех матчей, состоявшихся в НБА во вторник, 23 апреля.

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27).

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей, в активе которого 23 очка и 7 передач. Близок к трипл-даблу был центровой Никола Йокич (16 очков, 11 подборов, 8 передач). 17 очков в составе победителей набрал Уилл Бартон, 15 — у Гэри Харриса.

Дабл-даблом из 17 очков и 10 подборов в составе «Сан-Антонио» форвард Ламаркус Олдридж. 17 очков набрал защитник Демар Дерозан.

Денвер – Сан-Антонио 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27)

Денвер ведет в серии – 3-2

Портленд – Оклахома-Сити 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25)

В серии впереди Портленд – 3-1

Филадельфия – Бруклин 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36)

Филадельфия победила в серии – 4-1

Торонто – Орландо 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26)

Торонто победил в серии – 4-1

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Баскетбол, НБА, БК Оклахома Тандер, БК Портленд.
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