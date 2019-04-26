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Запорожье обыграло Днепр и вышло вперед в "бронзовой" серии Суперлиги

Запорожье обыграло Днепр и вышло вперед в "бронзовой" серии Суперлиги
08:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: БК Запорожье обыграло Днепр на выезде и вышло вперед в "бронзовой" серии Суперлиги.

Днепр уступил дома Запорожью в третьем поединке серии плей-офф Суперлиги Пари-Матч за бронзовые медали - 94: 100.

Вопреки ожиданиям, традиционно мощного начала перед своими болельщиками в днепрян не получилось. Гости довольно агрессивно защищались и много атаковали. По броскам с игры запорожцы в стартовой четверти почти втрое превзошли днепрян. К тому же гости переиграли соперника на подборах. Так с середины четверти Запорожье постепенно ушло вперед в счете.

Во второй 10-минутке ход борьбы существенных изменений не претерпел. Хозяевам только удавалось не отпускать далеко гостей. И к концу четверти преимущество запорожцев впервые достигла двузначного числа. К большому перерыву игроки Днепра только сократили эту разницу до 8 очков.

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После перерыва также перелома в игре не произошло. Хозяева лишь немного чаще стали атаковать кольцо гостей. Впрочем, те и в дальнейшем больше бросали и преобладали под щитами.

Днепряне одумались только в четвертой четверти, когда разница увеличилась до угрожающих 12 очков. Инициативу взяли на себя лидеры Мишула и Тимофеенко, которые до этого были менее заметными, чем обычно. Рывок 7: 0 сократил отставание до трех очков и заставил тренера гостей брать тайм-аут.

Днепряне на кураже сыграли разницу и вышли вперед на один балл за 1:20 до конца основного игрового времени. И в этот кульминационный момент гости смогли мобилизоваться. Сначала Киндал результативно прорвался под кольцо с фолом, который также реализовал. А через мгновение также результативно завершил атаку Холтон. Оставалось 42 секунды и 4 очка разницы. Однако днепрянам не хватило этого времени и сил на заключительный рывок. Сказалась усталость, поединок без овертайма затянулся на 2:00 15 минут.

Так запорожцы снова вышли вперед в бронзовой серии. Четвертый матч Суперлиги сыграют 27 апреля также в Днепре.

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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