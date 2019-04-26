Умер легендарный баскетболист Бостона

Новости спорта: Один из лучших игроков в истории НБА умер в возрасте 79 лет.

В четверг стало известно о смерти легендарного баскетболиста Бостона Джона Хавличека. Восьмикратный чемпион НБА в составе Селтикс умер в 79 лет.

В последние годы жизни Джон Хавличек страдал болезнью Паркинсона, а три недели назад заболел пневмонией. Легенда Бостона умерла в хосписе, куда его поместили родные.

Всю свою карьеру Хавличек провел в Бостоне. За Селтикс он отыграл 16 сезонов с 1962 по 1978 годы. Хавличек 13 раз участвовал в матче всех звезд НБА, 11 раз был включен в сборную всех звезд НБА.

В 1984 году Джон Хавличек был принят в баскетбольный зал Славы, а в 1996 баскетболист попал в число 50 величайших игроков в истории НБА.