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Умер легендарный баскетболист Бостона

Умер легендарный баскетболист Бостона
10:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Один из лучших игроков в истории НБА умер в возрасте 79 лет.

В четверг стало известно о смерти легендарного баскетболиста Бостона Джона Хавличека. Восьмикратный чемпион НБА в составе Селтикс умер в 79 лет.

В последние годы жизни Джон Хавличек страдал болезнью Паркинсона, а три недели назад заболел пневмонией. Легенда Бостона умерла в хосписе, куда его поместили родные.

Всю свою карьеру Хавличек провел в Бостоне. За Селтикс он отыграл 16 сезонов с 1962 по 1978 годы. Хавличек 13 раз участвовал в матче всех звезд НБА, 11 раз был включен в сборную всех звезд НБА.

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В 1984 году Джон Хавличек был принят в баскетбольный зал Славы, а в 1996 баскетболист попал в число 50 величайших игроков в истории НБА.

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Баскетбол, НБА, БК Бостон, Новости баскетбола, Джон Хавличек.
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