Днепр сравнял счет в бронзовой серии с Запорожьем

Новости спорта: Все будет решаться в пятом матче.

«Днепр» взял верх над «Запорожьем» в четвертом матче серии за третье место украинской Суперлиги. Игра в Днепре завершилась со счетом 92:77. Таким образом «днепряне» сравняли счет в серии. Пятый и решающий матч в серии состоится в Запорожье.

«Днепр» - «Запорожье» - 92:77 (30:18, 24:25, 20:21, 18:13)

«Днепр»: Мишула (7 + 5 передач), Закурдаев (29 + 7 подборов), Шундель (14), Фесенко (12 + 7 подборов + 3 блок-шота), Тимофеенко (9 + 7 подборов + 3 перехвата), Глебов (8 + 6 подборов), Ревзин (7), Сизов (4), Кожемякин (2).

«Запорожье»: Холтон (13 + 5 подборов), Шевченко (13 + 5 подборов + 4 передачи), Кондраков (11 + 4 передачи + 4 потери), Мироненко (10), Хилл (9 + 6 подборов), Трент (7 + 6 подборов), Прессли (6 + 6 подборов), Буц (4), Овдеенко (4).

Счет в серии - 2:2.

Пятый матч состоится 30 апреля в Запорожье.

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