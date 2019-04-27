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Плеханов: Выполнили задачу-минимум - вернули серию домой

Плеханов: Выполнили задачу-минимум - вернули серию домой
18:35 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Наставник «Запорожья» верит, что команда победит в решающем матче бронзовой серии.

Главный тренер «Запорожья» прокомментировал поражение команды от «Днепра» в четвертом матче бронзовой серии Суперлиги. Игра завершилась со счетом 92:77. Счет в серии - 2:2.

«Хочу поздравить «Днепр» с победой. Они сегодня играли лучше. Анализ игры очень простой. Сегодня в борьбе проиграли во всем. Проиграли в желании, проиграли в концентрации, проиграли в мелочах. В баскетболе нет мелочей. После первой победы мы только говорили о первой четверти. К сожалению, все договоренности не возымели действие.

Мы не остановили этот напор. -12 очков с первой четверти так и висели дамокловым мечом, который мы так и не сумели от себя отвести. На выезд в Днепр мы выполнили задачу-минимум: вернули серию домой. Рассчитываю на помощь наших болельщиков и на наши кольца в пятой игре. Верю в то, что все будет хорошо», - сказал Плеханов.

Решающая игра серии состоится 30 апреля в Запорожье.

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Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, Валерий Плеханов.
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