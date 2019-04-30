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Умер бывший президент ФБУ Хромаев

Умер бывший президент ФБУ Хромаев
13:56 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Умер бывший президент ФБУ и первый тренер сборной Украины Зураб Хромаев.

Во вторник, 30 апреля на 73-м году жизни скончался бывший президент Федерации баскетбола Украины и первый тренер сборной Украины Зураб Хромаев.

Специалист долгие годы боролся с сахарным диабетом из-за которого в 2007 году покинул пост президента ФБУ.

В течение своей тренерской карьеры Хромаев вместе с Александром Гомельским работал со сборной СССР, был главным тренером киевских СКА и «Будивельника» и с последним неоднократно становился чемпионом Украины.

Также Хромаев был первым главным тренером национальной команды Украины, которую сумел вывести в финальную часть чемпионата Европы-1997.

Напомним, в конце января ушел из жизни легендарный украинский центровой Александр Окунский, который в течение игровой карьеры выступал под руководством Хромаева.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Зураб Хромаев.
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