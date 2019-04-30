Запорожье - бронзовый призер Суперлиги

Новости спорта: Запорожцы победили «Днепр» в решающем матче серии.

В пятом матче «бронзовой» серии баскетбольной Суперлиги БК «Запорожье» обыграл на своей площадке «Днепр» 76:56 и выиграл серию 3:2.

В решающем матче серии запорожцы все время были впереди и с каждой четвертью только увеличивали преимущество. В итоге, уверенная победа БК «Запорожье» 76:56. Самым результативным игроком матча стал защитник «Запорожье» Малик Трент (15 очков).

«Запорожье» - «Днепр» - 76:56 (20:19, 18:12, 18:13, 20:12), серия 3:2

«Запорожье»: Холтон (11 + 7 подборов + 4 перехвата), Кондраков (9 + 4 подбора), Мироненко (10 + 3 перехвата), Хилл (10+ 6 подборов), Прессли (8 + 4 перехвата) — старт; Овдеенко (3 + 4 подбора), Шевченко (6 + 4 подбора), Буц (4 + 5 подборов), Трент (15 + 5 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Титов.

«Днепр»: Мишула (10 + 4 передачи + 4 потери), Закурдаев (8 + 4 потери), Глебов (2 + 7 подборов + 5 передач + 4 потери), Тимофеенко (9 + 10 подборов), Натяжко (9 + 5 подборов) — старт; Шундель (5), Кожемякин (2), Сизов (2), Фесенко (9 + 9 подборов), Ревзин.

Чемпионом Украины стал «Химик», который обыграл в финальной серии «Киев-Баскет».