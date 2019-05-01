Руководство Химика ведет переговоры с зарубежными спонсорами

На итоговой пресс-конференции президент Химика Сергей Назаренко сообщил, что клуб ведет переговоры с потенциальными спонсорами, включая ряд зарубежных компаний.
От результатов переговоров зависит дальнейшая судьба Химика. Ясность в этом вопросе должна появиться в середине июня.
На данный момент известно, что потенциальные спонсоры Химика заинтересованы в том, чтобы чемпион Суперлиги в следующем сезоне выступал в еврокубках.
В ФИБА уже уточняли у Химика планы касательно следующего еврокубкового сезона. Вероятно, речь идет о квалификации Кубка Европы ФИБА.
Химик в финале Суперлиги со счетом 3:0 обыграл Киев-Баскет и стал трехкратным чемпионом Украины.