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Руководство Химика ведет переговоры с зарубежными спонсорами

Руководство Химика ведет переговоры с зарубежными спонсорами
13:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Чемпион Суперлиги борется за дальнейшее существование клуба.

На итоговой пресс-конференции президент Химика Сергей Назаренко сообщил, что клуб ведет переговоры с потенциальными спонсорами, включая ряд зарубежных компаний.

От результатов переговоров зависит дальнейшая судьба Химика. Ясность в этом вопросе должна появиться в середине июня.

На данный момент известно, что потенциальные спонсоры Химика заинтересованы в том, чтобы чемпион Суперлиги в следующем сезоне выступал в еврокубках.

В ФИБА уже уточняли у Химика планы касательно следующего еврокубкового сезона. Вероятно, речь идет о квалификации Кубка Европы ФИБА.

Химик в финале Суперлиги со счетом 3:0 обыграл Киев-Баскет и стал трехкратным чемпионом Украины.

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Баскетбол, БК Химик, ФБУ, Новости баскетбола.
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