42-летний Винс Картер проведет еще один сезон в НБА

Новости спорта: Легендарный форвард Винс Картер планирует провести еще один сезон в НБА.

Предстоящее межсезонье 42-летний баскетболист начнет в статусе свободного агента, но не против вернуться в свой последний клуб Атланту Хокс.

«Я вернусь в следующем году. Хотелось бы продолжить играть за Хокс. Посмотрим, что случится», — цитирует Картера официальный сайт NBA.

Картер был выбран Голден Стэйт Уорриорс на драфте НБА в 1998 году. С тех пор он играл за восемь команд: Торонто Рэпторс, Нью-Джерси Нетс, Орландо Мэджик, Финикс Санз, Даллас Маверикс, Мемфис Гриззлис, Сакраменто Кингз и Атланту Хокс.

За 21 сезон Картер 8 раз был выбран на Матч всех звезд НБА и дважды попадал в символическую сборную по итогам сезона. В 2000 году Винс выиграл Олимпийские игры в составе сборной США.

Нынешний сезон Картер провел в Атланте, за которую сыграл в 76 матчах сезона, в среднем набирая по 7,4 очка и 2,6 подбора за 17,5 минут.