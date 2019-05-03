Баскетболистки Динамо-НПУ удвоили преимущество в финале Суперлиги (Видео)

Новости спорта: 2 мая в Киеве состоялся второй матч финальной серии в женской Суперлиге.

Баскетболистки “Динамо” полностью воспользовались преимуществом своей площадки и во второй раз подряд одолели “Киев-Баскет”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Поединок “Динамо-НПУ” (Киев) – “Киев-Баскет” закончился со счетом 82:63 (18:10, 15:13, 31:18, 18:22).

Таким образом, счет в серии составил 2:0. Первый матч баскетболистки “Динамо” выиграли со счетом 81:76.

Третий поединок финала соперники сыграют 5 мая в СК “Меридиан”. В случае победы “Динамо” завоюет титул чемпиона Украины.