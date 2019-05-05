Дюрант попал в топ-10 по результативности в плей-офф НБА

Новости спорта: Чтобы обогнать Тони Паркера Кевину необходимо заработать менее 100 очков.

Американский легкий форвард Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант в рамках 3-го поединка серии второго раунда против Хьюстон Рокетс заработал 46 очков.

Теперь общее количество очков, набранных им в плей-офф НБА за карьеру составляет 3976 (29,1 в среднем за игру). Таким образом, он обошел экс-баскетболиста Дуэйна Уэйда и ворвался в топ-10 по результативности в плей-офф.

Теперь 30-летнему игроку предстоит обойти Тони Паркера (4045 очков), Джерри Уэста (4457), Карла Мэлоуна (4761), Тима Данкана (5172), Шакила О'Нила (5250), Коби Брайанта (5640), Карима Абдул-Джаббара (5762), Майкла Джордана (5987) и Леброна Джеймса (6911).