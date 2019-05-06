Чайка - бронзовый призер чемпионата Украины

Новости спорта: Баскетбольный клуб “Чайка-ДЮСШ” завоевал третье место в женской Суперлиге Украины.

Поединок третьей серии за “бронзу” “Львов” - “Чайка-ДЮСШ” состоялся 5 мая в Бердянске и закончился со счетом 55:62 (16:14, 5:14, 19:18, 15:16). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Баскетболистки “Чайки” впервые в сезоне победили во Львове и цена победы сразу же оказалась очень высокой - команда завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.

Самой результативной в матче стала Александра Радулович (“Чайка”), набравшая 24 очка и сделавшая 11 подборов и дабл-дабл. Также Радулович была признана лучшим форвардом.

Во “Львове” дабл-дабл сделала лидер команды Кристина Филевич — 22оч+10пб.

В финальной серии женской Суперлиги продолжают борьбу “Динамо-НПУ” и “Киев-Баскет”. Четвертый матч серии состоится 6 мая в 18.30 на паркете "Киев-Баскета" – в столичном СК "Меридиан". В третьем матче "Киев-Баскет" одержал победу над "Динамо" со счетом 88:66 и счет в серии изменился с 0:2 на 1:2 в пользу "Динамо".