Названы лучшие игроки Суперлиги среди женщин

Новости спорта: Определились лучшие игроки сезона украинской женской баскетбольной Суперлиги.

По итогам чемпионата Украины среди команд женской Суперлиги, который выиграли баскетболистки столичного "Динамо-НПУ", определились лучшие игроки сезона.

Титул MVP достался американской легионерке "Динамо" Андреоне Кийс, сообщает пресс-служба ФБУ.

"Андреона в среднем набирала 21,5 очка, делала 8,6 подбора, 4,6 передачи за матч. А в решающей игре финала с клубом "Киев-Баскет" она сделала трипл-дабл: 29 очков, 10 подборов, 12 передач", - отмечается в сообщении.

Лучшим защитником признана Виктория Кондусь из "Киев-Баскета". В течение сезона она за матч набирал 18,3 очка, делала 3,7 подбора, 3,2 передачи.

Лучший молодой игрок - Вероника Любинец из "Киев-Баскет" (14,3 очка, 9,1 подбора и 2,5 передачи).

Лучшим форвардом стала Александра Радулович из бердянской "Чайки", которая завоевала бронзовые награды, а титул лучшего центрового получила Мария Ковтун из "Львова".