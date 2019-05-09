Именитый специалист отказался возглавить Лейкерс

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Четверг, 09.05.2019
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12:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Стороны зашли в тупик после обсуждений контракта.

Американский баскетбольный клуб Лейкерс не назначит главным тренером Тайрона Лю. Об этом сообщает ESPN US.

"Калифорнийский клуб предложил Лю трехлетний контракт на общую сумму $ 18 млн. Однако, 42-летний специалист отверг этот вариант сделки, поскольку рассчитывал на пятилетнее соглашение с более выгодными финансовыми условиями.

Сейчас Лейкерс прорабатывают иные варианты. Клуб собирается начать переговоры еще с несколькими известными кандидатами, в число которых входит бывший главный тренер Милуоки Бакс Джейсон Кидд", - сообщает издание.

Последним местом работы Тайрона Лю был Кливленд Кавальерс, в котором тренер поработал с Леброном Джеймсом и привел команду к чемпионству в 2016-м году.

Напомним, ранее сообщалось, что Лейкерс и Лю близки к подписанию контракта.

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Баскетбол, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Тайрон Лю.
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