Стало известно, почему Лю не захотел возглавлять Лейкерс

Новости спорта: Наставника не устроило контрактное соглашение, а также предлагаемый ассистент.

Руководство Лос-Анджелес Лейкерс не смогло прийти к соглашению с экс-тренером Кливленд Кавальерс Тайроном Лю, утверждает журналист Yahoo Sports Винсент Гудвил.

Тренер отказался возглавлять калифорнийский клуб по двум причинам:

Во-первых, представители Лейкерс хотели, чтобы помощником 42-летнего специалиста стал Курт Рамбис, который находится в структуре клуба с сентября 2018 года, однако сам тренер был против этого.

Во-вторых, американского наставника не устроило контрактное предложение, по которому он должен был работать в стане "озерных" 3 года, вместо стандартных пяти.

Ранее сообщалось, что калифорнийцы предлагали ему многомилионный контракт.