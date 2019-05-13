Игрок сборной Украины стал самым результативным игроком тура чемпионата Испании

Новости спорта: Плеяда баскетболистов сборной Украины провела результативные поединки 32-го тура чемпионата Испании по баскетболу - АСВ.

Тяжелый форвард/центровой сборной Украины Владимир Герун получил звание самого результативного игрока по итогам тура. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

Мощный матч провел Владимир Герун, но его "Бреоган" дома проиграл "Гран Канарии" 77:92. Украинец за 28 минут набрал 25 очков (9/14 двухочковых, 7/8 штрафных), сделал 7 подборов (4 в нападении) и 2 передачи, заработав на себе 9 фолов при 1 персональном замечании (результативная эффективность составила +36).

Капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов помог "Фуэнлабраде" одержать домашнюю победу над командой своего соотечественника Вячеслава Боброва "Гипускоа" - 80:79. Кравцов провел свой лучший матч сезона: украинец вышел в старте, отыграл 28 минут, набрал 21 очко (7/12 двухочковых, 7/11 штрафных), сделал 6 подборов (2 в нападении), 3 передачи и 2 блок-шота и заработал на себе 7 фолов при 1 персональном замечании и 2 потерях (РЕ + 26).

Бобров в этой игре также вышел в старте, отыграл 19 минут, набрал 2 очка (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых), сделал 3 подбора (2 в нападении) и 1 перехват при 1 потере и 3 фолах.

Наконец игровое время получил украинский центровой "Барселоны" Артем Пустовой, команда которого на выезде победила "Андорру" 82:79. Пустовой, выйдя со скамейки, сыграл 17 минут, набрал 6 очков (2/3 двухочковых, 2/3 штрафных), собрал 5 подборов (2 в нападении) и сделал 1 передачу при 4 фолах и 1 потере (РЕ 8).

Стоит отметить, что Герун вместе с американцем Букером с БК "Мурсия" разделил звание лучшего бомбардира тура АСВ - в активе обоих спортсменов по 25 очков.

Кроме того добавим, "Барселона" занимает 3 место в таблице (25 побед/7 поражений), коллектив Кравцова идет 13-м (12 побед/20 поражений), "Гипускоа" Боброва в зоне вылета - занимает 17 место (10 побед/22 поражения), а "Бреоган" занимает последнее 18 место (9 побед/23 поражения).