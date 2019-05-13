Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Игрок сборной Украины стал самым результативным игроком тура чемпионата Испании

Игрок сборной Украины стал самым результативным игроком тура чемпионата Испании
21:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: ФБУ

Новости спорта: Плеяда баскетболистов сборной Украины провела результативные поединки 32-го тура чемпионата Испании по баскетболу - АСВ.

Тяжелый форвард/центровой сборной Украины Владимир Герун получил звание самого результативного игрока по итогам тура. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

Мощный матч провел Владимир Герун, но его "Бреоган" дома проиграл "Гран Канарии" 77:92. Украинец за 28 минут набрал 25 очков (9/14 двухочковых, 7/8 штрафных), сделал 7 подборов (4 в нападении) и 2 передачи, заработав на себе 9 фолов при 1 персональном замечании (результативная эффективность составила +36).

Капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов помог "Фуэнлабраде" одержать домашнюю победу над командой своего соотечественника Вячеслава Боброва "Гипускоа" - 80:79. Кравцов провел свой лучший матч сезона: украинец вышел в старте, отыграл 28 минут, набрал 21 очко (7/12 двухочковых, 7/11 штрафных), сделал 6 подборов (2 в нападении), 3 передачи и 2 блок-шота и заработал на себе 7 фолов при 1 персональном замечании и 2 потерях (РЕ + 26).

Бобров в этой игре также вышел в старте, отыграл 19 минут, набрал 2 очка (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых), сделал 3 подбора (2 в нападении) и 1 перехват при 1 потере и 3 фолах.

Наконец игровое время получил украинский центровой "Барселоны" Артем Пустовой, команда которого на выезде победила "Андорру" 82:79. Пустовой, выйдя со скамейки, сыграл 17 минут, набрал 6 очков (2/3 двухочковых, 2/3 штрафных), собрал 5 подборов (2 в нападении) и сделал 1 передачу при 4 фолах и 1 потере (РЕ 8).

Стоит отметить, что Герун вместе с американцем Букером с БК "Мурсия" разделил звание лучшего бомбардира тура АСВ - в активе обоих спортсменов по 25 очков.

Кроме того добавим, "Барселона" занимает 3 место в таблице (25 побед/7 поражений), коллектив Кравцова идет 13-м (12 побед/20 поражений), "Гипускоа" Боброва в зоне вылета - занимает 17 место (10 побед/22 поражения), а "Бреоган" занимает последнее 18 место (9 побед/23 поражения).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Баскетбол, ФБУ, Владимир Герун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
02 Манчестер Сити - чемпион Англии
03 Определились лучшие бомбардиры АПЛ
04 Гвардиола поблагодарил Ливерпуль за чемпионскую гонку
05 Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь