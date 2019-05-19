Реал - бронзовый призер Евролиги

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22:10 Вс, 19 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Мадридский «Реал» переиграл «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги сезона-2018/19.

Мадридский клуб с первой четверти захватил инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков. Однако во втором игровом отрезке «Фенербахче» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд, выиграв отрезок с разницей «+10».

После большого перерыва «Реал» снова смог прибавить и вырваться вперёд — к заключительному игровому отрезку «Реал» выигрывал с разницей в шесть очков. В заключительном игровом отрезке «Реалу» удался мощный рывок — за первые шесть минут четверти они набрали 13 очков против нуля у «Фенербахче». Итоговый счёт встречи — 94:75 (24:16, 14:24, 31:23, 25:12:) в пользу «Реала».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Густаво Айон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Факундо Кампаццо, который набрал 12 очков и отдал 15 результативных передач. В составе «Фенербахче» отличился Костас Слукас, набравший 17 очков.

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Все по теме:

ФК Фенербахче, Баскетбол, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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