Назван MVP "Финала четырех" Евролиги сезона-2018/19

Новости спорта: Игрок ЦСКА Уилл Клайберн — MVP «Финала четырёх» Евролиги сезона-2018/19.

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги сезона-2018/19, передаёт корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров с места событий. В полуфинальном матче с мадридским «Реалом» Клайберн набрал 18 очков, а встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17).

В финальном матче с «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн наряду с Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков. ЦСКА одержал победу над турецкой командой со счётом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) и в восьмой раз в истории стал чемпионом Евролиги.

В матче за третье место ранее мадридский «Реал» переиграл «Фенербахче» и стал бронзовым призёром сезона.