Голден Стэйт в четвертый раз обыграл Портленд и вышел в финал НБА

Новости спорта: Действующие чемпионы НБА выходят в финал чемпионата в пятый раз подряд.

Голден Стэйт Уорриорс в четвертый раз обыграли Портленд Трэйл Блэйзерс в финале Западной конференции (119:117).

Таким образом, действующие чемпионы НБА выходят в финал чемпионата в пятый раз подряд, выиграв три из четырех предыдущих финальных серий.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал разыгрывающий Уорриорс Стефен Карри, на счету которого 37 очков, 13 подборов и 11 передач.

В финале Восточной конференции между собой играют Милуоки Бакс и Торонто Рэпторс. По сумме трех матчей Бакс опережают соперников со счетом 2:1.

Обзор матча:

Голден Стэйт Уорриорс — Портленд Трэйл Блэйзерс 119:117 (36:35, 29:34, 22:26, 24:16, 8:6 ОТ)

Счет в серии — 4:0

Г: Карри (37 + 13 подборов + 11 передач), Грин (18 + 14 подборов + 11 передач), Томпсон (17), Луни (12 + 14 подборов), Маккинни (12)

П: Ленард (30 + 12 подборов), Лиллард (28 + 12 передач), Макколлум (26), Коллинз (10)