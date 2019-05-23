Скачать
Четверг, 23.05.2019
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

Михайлюк рассказал о своих целях и задачах в Детройте

Михайлюк рассказал о своих целях и задачах в Детройте
10:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк рассказал о ситуации в Детройте.

Свингмен Детройта Святослав Михайлюк поделился впечатлениями от перехода из Лейкерс и объяснил, почему не имеет в клубе игрового времени.

"Я не попадаю в стартовую пятерку. На моей позиции играют ветераны. В спорте все просто: или ты работаешь и играешь, или на твоем месте играет кто-то другой, кто работает лучше. Хочу сделать так, чтобы ни у тренера, ни у кого не осталось сомнений в моей квалификации.

В Лейкерс и Детройте разные схемы ведения игры, заточенные под разных исполнителей. Огромной разницы я не заметил. Оба - клубы НБА с высоким уровнем мастерства исполнителей.

Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

В Детройте меня приняли хорошо. Никаких бытовых проблем здесь нет. В любой баскетбольной команде есть дедовщина. Детройт - не исключение", - сказа Михайлюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
03 Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
04 Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
05 СМИ: Гвардиола договорился о контракте с Ювентусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь