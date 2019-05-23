Михайлюк рассказал о своих целях и задачах в Детройте

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк рассказал о ситуации в Детройте.

Свингмен Детройта Святослав Михайлюк поделился впечатлениями от перехода из Лейкерс и объяснил, почему не имеет в клубе игрового времени.

"Я не попадаю в стартовую пятерку. На моей позиции играют ветераны. В спорте все просто: или ты работаешь и играешь, или на твоем месте играет кто-то другой, кто работает лучше. Хочу сделать так, чтобы ни у тренера, ни у кого не осталось сомнений в моей квалификации.

В Лейкерс и Детройте разные схемы ведения игры, заточенные под разных исполнителей. Огромной разницы я не заметил. Оба - клубы НБА с высоким уровнем мастерства исполнителей.

В Детройте меня приняли хорошо. Никаких бытовых проблем здесь нет. В любой баскетбольной команде есть дедовщина. Детройт - не исключение", - сказа Михайлюк.