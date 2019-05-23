Ирвинг может продолжить карьеру в Лейкерс

Новости спорта: Кайри Ирвинг рассмотрит вариант с переходом в Лос-Анджелес Лейкерс.

Разыгрывающий Бостона Кайри Ирвинг рассмотрит вариант с переходом в Лос-Анджелес Лейкерс, передает ESPN.

Озерные — не самый приоритетный пункт в списке Ирвинга, который станет свободным агентом по окочании сезона. Таковыми вариантами считается переход в Нью-Йорк Никс или Бруклин Нетс.

Тем не менее, вероятность воссоединения Кайри с ЛеБроном Джеймсом в Лос-Анджелесе существует, считает журналист издания Брайан Уиндхорст. Совместно тандем становился чемпионами НБА в составе Кливленд Кавальерс в 2016 году.

В мае Лейкерс назначили нового главного тренера, которым стал бывший наставник Пэйсерс Фрэнк Вогель.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона Озерные в шестой раз подряд не попали в плей-офф, а позже расстались с главным тренером Люком Уолтоном. Последний уже успел возглавить Сакраменто Кингз.

В составе Бостона в нынешнем сезоне Ирвинг дошел до второго раунда плей-офф чемпионата, где Селтикс уступили Милуоки Бакс (1:4 по сумме пяти матчей).