Плей-офф НБА: Торонто повел в серии с Милуоки

Новости спорта: Торонто повел в серии с Милуоки, оказавшись в шаге от финала.

В пятом матче финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» — 105:99. Первую четверть «олени» выиграли со счётом 32:22, но затем канадская команда была сильнее.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 35 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. 21 балл на счету Фреда Ванвлита (7 из 9 из-за дуги). Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

В составе «Милуоки» 24 очка на счету Янниса Адетокунбо, 20 – у Эрика Бледсо, 18 – у Малкольма Брогдона (11 подборов), 16 – у Брука Лопеса.

Следующий матч состоится в Торонто 26 мая, начало – в 3:30 мск. Победитель противостояния сыграет в финале НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».