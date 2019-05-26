Торонто впервые в истории вышел в финал НБА

Новости спорта: «Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА.

«Торонто Рэпторс» одержали четвертую победу над «Милуоки Бакс» в финальной серии Восточной конференции.

Матч в Канаде завершился со счетом 100:94. Отметим, что «Бакс» лидировали в серии со счетом 2:0, но далее «Рэпторс» одержали четыре победы подряд и вышли в финал НБА.

Для клуба из Канады это первый выход в финал в истории. В финальной серии «Торонто» сыграет с действующим чемпионом, «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА. Плей-офф. Финал Востока

«Торонто» - «Милуоки» - 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

«Торонто»: Ленард - 27, Сиакам - 18, Лаури - 17, Ванвлит - 14, Ибака - 9, Пауэлл - 9, Марк Газоль - 6.

«Милуоки»: Адетокунбо - 21, Лопес - 18, Миддлтон - 14, Ильясова - 13, Хилл - 10, Брогдон - 10, Бледсо - 8.

Счет в серии - 4:2.