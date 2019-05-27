Сборная Украины по баскетболу 3х3 заняла третье место на турнире в Минске

Новости спорта: Украинская команда готовится к чемпионату мира.

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 выступила двумя составами на турнире Minsk Street Gamez в ходе подготовки к чемпионату мира и Европейских игр.

Первая команда в составе Алексея Щепкина, Антона Давыдюка, Романа Дмитренко и Сергея Юрченко одержала пять побед в шести матчах, заняв в итоге третье место. Украинцы победили белорусские команды Котята (13:3), Ребята (20:7), Сategory (7:4), МанаМана (20:10), A Salam (12:10). В полуфинале уступили будущим победителям соревнований из Беларуси Rookies (6:9).

Вторая команда в составе Антона Рочняка, Антона Мусиенко, Дмитрия Липовцева, Евгения Балабана также одержала пять побед в шести поединках, уступив в полуфинале. В итоге четвертое место. Наши ребята победили Cooper black, МанаМана (11:10), Storm (19:7), Ребята (18:3), I-Basket (10:6) и уступили Mr.Magic (10:11).

Напомним, чемпионат мира пройдет в нидерландском Амстердаме 18-23 июня. Европейские игры принимать Минск 21-30 июня.

На групповом этапе чемпионата мира Украина сыграет против команд Эстонии, Монголии, России и Пуэрто-Рико.