Черкасские Мавпы продлили контракт с форвардом

Новости спорта: Для 29-летнего баскетболиста это будет уже третий сезон в Черкассах.

Черкасские Мавпы продлили контракт с нападающим Владимиром Коневым, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний баскетболист играет в Черкассах с сезона 2017/2018. До этого Конев выступал за Химик.

Почти весь прошлый сезон Конев пропустил из-за травмы колена. Баскетболист помог Мавпам выйти в основную сетку Кубка Европы FIBA, а в квалификации турнира провел 4 игры, в которых в среднем набирал 11 очков.

Стоит отметить, что недавно покинул клуб американский легионер Брендон Янг. Защитник перешел в греческий Лаврио.

Черкасские Мавпы, ставшие чемпионом Украины в прошлом сезоне, нынешнюю кампанию провели неудачно: в регулярном чемпионате команда Максима Михельсона заняла последнее 8-е место, а в плей-офф вылетела в первом раунде, уступив в серии Запорожью (1:2).