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Дюрант пропустит первый матч Торонто - Голден Стэйт

Дюрант пропустит первый матч Торонто - Голден Стэйт
19:59 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Кевин Дюрант не сыграет в первом матче финала НБА.

Лидер "Голден Стэйт" Кевин Дюрант пропустит первую игру финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, сообщают заокеанские источники.

"Очень маловероятно, что Дюрант будет играть в начале финальной серии плей-офф, но мы надеемся, что он сможет помочь команде в других матчах финала", - приводятся слова представителя "Голден Стэйт". Напомним, что 30-летний нападающий Дюрант получил повреждение правой икроножной мышцы в пятой игре второго раунда плей-офф против "Хьюстона" (победа "Уорриорз" 4:2) и пропустил всю серию финала конференции с "Портлендом", в котором его команды "всухую" вяла верх 4:0.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА пройдет в пятницу, 31 мая на домашнем паркете "Торонто". Напомним, что "Голден Стэйт" действующий чемпион НБА.

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Баскетбол, Новости спорта, Кевин Дюрант, Новости баскетбола.
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