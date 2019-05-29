Прометей - чемпион Украины в Высшей лиге

Новости спорта: В чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги определился новый чемпион.

“Прометей” из Каменского победил “Ривне” и в третьем матче финальной серии плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Поединок “Ривне-ОШВСМ” - “Прометей” (Каменское) состоялся 28 мая и закончился со счетом 55:89 (14:24, 16:25, 11:18, 14:22). Преимущество гостей было подавляющим. В частности, за трехочковыми “Прометей” почти втрое превзошел “Ривне”: 13/26 против 4/22.

У хозяев лучшим стал капитан Дмитрий Тимощук – 14 очков, у победителей - Ханнах (23 очка).

"Прометей" в первом же сезоне в Высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу уверенно дошел до финала и убедительно его выиграл.