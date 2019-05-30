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Пустозвонов дал свой прогноз на матчи финальной серии НБА

Пустозвонов дал свой прогноз на матчи финальной серии НБА
10:18 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов дал свой прогноз на матч "Торонто" – "Голден Стейт".

"Торонто" летом рискнуло и попало в яблочко. Обмен Демара Дерозана на Кавая Леонарда вылился для них в первый финал в истории. Да и Дэнни Грин пришелся в "Рэпторс" ко двору. Этой ночью матч финала НБА впервые пройдет за пределами США – в Канаде. В Торонто пожалует действующий чемпион и победитель трех из четырех предыдущих финалов "Голден Стэйт". И впервые с 2010-го в финале не сыграет его величество Леброн Джеймс, пролетевший с "Лейкерс" не только мимо битвы за перстни, но и мимо всего плей-офф.

Возвращаясь к Каваю, то он был не просто чемпионом в составе "Сан-Антонио", он был MVP финала! Так что знает, как приносить клубу трофеи.

"Из всех игроков, которых я видел, Леонард больше всего похож на Майкла Джордана – большие ладони, умение играть вблизи от кольца, способность завершать атаки разными способами, выдающийся прыжок, отличные действия в обороне, понимание происходящего на площадке", – похвалил лидера "Рэпторс" наставник "Лос-Анжелес Клипперс" Док Риверс.

Правда, букмекеры на стороне дальнобойщиков "Уорриорз" – 1,25 против 4,50. Хотя в регулярном сезоне дважды побеждали "Динозавры".

"Игроки "Голден Стэйт" отлично выбирают позиции, пасуют и действуют по ситуации. У них всегда предусмотрен второй и третий варианты развития атаки, – считает центровой канадцев Марк Гасоль. – В рамках одной комбинации у них есть несколько возможностей завершения, и они получают множество шансов в одном владении. Стефен Карри и Клэй Томпсон будут забивать в любом случае. Но их остальных партнеров необходимо остановить".

"Сейчас мой любимый игрок в НБА Яннис Адетокумбо. Железно. Феноменальный человек. И я на 100% ожидал увидеть в финале от Востока его "Милуоки", – поделился с нами мнением игрок сборной Украины Максим Пустозвонов. – Для меня выход в финал "Торонто" тоже стал неожиданностью. Но там есть Кавай Леонард, который, думаю, покажет еще в финале. Но все равно ставлю на "Голден Стэйт". Не люблю их, они каждый год выигрывают (улыбается), но опять ставлю на них. Даже если за "Уорриорз" не будет играть Дюрант, – а он, скорее всего, не будет – считаю, они вытянут серию. Вы видите, абсолютно поменялся стиль баскетбола в мире, центровые классические уходят по чуть-чуть, надо уже, чтобы центр и бросал, и быстро бежал. А у "Голден Стэйт" как раз такая команда, которая подходит под эту схему. Они умеют и бежать, и бросать, и защищаться. И у них же команда какой год вместе, если не брать Дюранта, который два года назад подключился. Они друг друга понимают. И опять же Карри плюс Томпсон – лучшие шутеры Лиги. Их тяжело остановить. Но одну игру в финале "Торонто" точно возьмет. Думаю, счет будет 4:1 в пользу "Уорриорз".

Если Дюрант фактически однозначно не помощник "Голден Стэйт" в первом матче серии, то участие центрового Демаркуса Казинса находится под вопросом. Он травмировал четырехглавую мышцу бедра еще в первом раунде с "Клипперс".

Интересное исследование перед финалом провел сайт BetOnline на основе данных из Twitter: выяснилось, что в 47 из 50 американских штатов любители баскетбола будут преимущественно поддерживать канадский клуб. За "Уорриорз" только в Калифорнии, Неваде и на Гавайях.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Максим Пустозвонов.
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