Женская сборная Украины продолжит подготовку к Евробаскету-2019 в Киеве

Новости спорта: Женская национальная сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату Европы-2019.

После матчей в Черногории и Италии, в трех из которых подопечные Горана Бошковича одержали две победы, сборная вернулась в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Следующий этап тренировок к Евробаскету-2019 продлится в Киеве до 8 июня.

После этого женская сборная Украины по баскетболу отправится на международный турнир во Францию, который пройдет 8 - 11 июня.

Напомним, в групповом раунде чемпионата Европы, который будет проходить с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.