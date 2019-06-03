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Женская сборная Украины продолжит подготовку к Евробаскету-2019 в Киеве

Женская сборная Украины продолжит подготовку к Евробаскету-2019 в Киеве
13:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Женская национальная сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату Европы-2019.

После матчей в Черногории и Италии, в трех из которых подопечные Горана Бошковича одержали две победы, сборная вернулась в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Следующий этап тренировок к Евробаскету-2019 продлится в Киеве до 8 июня.

После этого женская сборная Украины по баскетболу отправится на международный турнир во Францию, который пройдет 8 - 11 июня.

Женская сборная Украины U-18 проиграла Мексике на старте ЧМ-2019 по баскетболу 3х3

Напомним, в групповом раунде чемпионата Европы, который будет проходить с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу, Женский Евробаскет-2019.
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