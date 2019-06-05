Дюрант пропустит третий матч финальной серии НБА

Новости спорта: Уорриорс снова придется играть без лидера.

Форвард Голден Стэйт Уорриорс Кевин Дюрант будет вынужден пропустить третий подряд матч финальной серии чемпионата НБА, о чем сообщил главный тренер чемпионов Стив Керр.

В свою очередь, участие атакующего защитника Клея Томпсона — под вопросом из-за повреждения подколенного сухожилия.

Форвард Андре Игудала сыграет в третьем матче, приводит слова Керра ESPN, а центровой Кевон Луни выбыл до конца серии.

Дюрант не играет с 8 мая, когда повредился в матче полуфинальной серии Западной конференции против Хьюстон Рокетс.

Счет в серии между Уорриорс и Торонто Рэпторс сохраняется равный — 1:1. После поражения в стартовом матче подопечные Керра вырвали победу в ответной встрече — 109:104.