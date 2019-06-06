Торонто снова вышел вперед в финальной серии НБА

Новости спорта: "Уорриорс" не хватило 47 очков Стефена Карри.

В Окленде прошел третий матч финальной серии плей-офф НБА между Уорриорз и Рэпторс. Несмотря на результативную игру Карри, победу в матче праздновал Торонто, который повел в серии 2:1.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 47 очков, а также сделавший 8 подборов и 7 результативных передач. В составе гостей лучшим был форвард Кавай Леонард, отметившегося 30 очками, 7 подборами и 6 результативными передачами.

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вновь не смог выйти на площадку из-за травмы. Врачи пока не разрешают ему вернуться в игру.

Голден Стэйт – Торонто 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)

Счет в серии 1:2

Голден Стэйт: Карри (47 + 8 подборов + 7 передач), Грин (17 + 7 подборов), Игудала (11),Ливингстон (4), Казинс (4) – старт; Кук (9), Жеребко (6), Богут (6 + 7 подборов), Маккинни (3), Белл (2), Эванс (0), Джонс (0).

Торонто: Ленард (30 + 7 подборов + 6 передач), Лаури (23 + 9 передач), Грин (18),Сиакам (18 + 9 подборов + 6 передач), Марк Газоль (17 + 7 подборов) – старт; Ванвлит (11), Ибака (6 + 6 блок-шотов), Лин (0), Микс (0), Пауэлл (0),Маккоу (0), Миллер (0)