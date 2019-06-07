Сборная Украины U-18 уступила Аргентине в 1/4 финала ЧМ-2019 по баскетболу 3х3

Новости спорта: Мужская сборная Украины U-18 в драматичной борьбе уступила команде Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3 в монгольском Улан-Баторе.

Четвертьфинальный поединок Аргентина – Украина на ЧМ-2019 по баскетболу 3х3 состоялся 7 июня и завершился со счетом 21:20. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Соперники сразу начали с насыщенной физической борьбы. Аргентинцам удалось провести две результативные атаки на старте. За три минуты до конца украинцы отставали на 7 очков. На последних двух минутах им удалось догнать соперника. При равном счете аргентинцы снова вышли вперед, но ответ из-за дуги вернул лидерство украинцам – 20:19. Однако последнюю победную атаку не удалось провести, а аргентинцы за 0,2 секунды до сирены заработали два штрафных и оказались точными.

Таким образом, сборная Аргентины прошла в полуфинал ЧМ-2019 U-18 по баскетболу 3х3.