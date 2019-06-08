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Дюрант не готов к возвращению в строй

Дюрант не готов к возвращению в строй
18:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер Голден Стэйт Кевин Дюрант продолжает восстанавливаться после травмы.

Журналист Брайан Уиндхорст рассказал о состоянии форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, который продолжает восстанавливаться после растяжения правой голени.

«Дюрант пока не готов. Его тело не готово. Тренеры и Кевин не верят, что он уже может вернуться в строй. Он попытался выполнить несколько упражнений на вчерашней тренировке, но всё прошло не очень хорошо. В «Голден Стэйт» разочарованы ситуацией. Стив Керр ранее сказал, что больше не будет говорить о травме Дюранта. Он тоже разочарован», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.

Без Кевина «Уорриорз» одержали шесть побед в девяти последних матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. При этом все три поражения пришлись на финальную серию с «Торонто Рэпторс» (1-3).

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Кевин Дюрант.
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