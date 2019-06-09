Леонард установил уникальный рекорд в финалах НБА

Новости спорта: Кавай установил его в матчах против Голден Стэйт Уорриорз.

Форвард Торонто Рэпторс Кавай Леонард показывает уникальную статистику в истории финальных серий Национальной баскетбольной ассоциации.

Средние показатели баскетболиста канадского клуба составляют как минимум 30 очков, 10 подборов, 4 передачи и 3 трехочковых попадания.

В первых поединках финальной серии против Голден Стэйт Уорриорз 27-летний игрок зарабатывал в среднем 30,8 очка, 10,3 подбора и 4,0 передачи. Также он совершал 45,2 процента бросков с игры, 40 процентов трехочковых и 93,8 процента штрафных.

Напомним, что Торонто добился третьей победы над Голден Стэйт.