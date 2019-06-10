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Женская сборная Украины по баскетболу в спарринге проиграла Франции

Женская сборная Украины по баскетболу в спарринге проиграла Франции
07:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинки продолжают подготовку к чемпионату Европы.

Женская сборная Украины по баскетболу провела товарищеский матч против команды Франции. Украинки уступили с разгромным счетом 75:107.

В первой четверти украинкам удавалось сдерживать натиск француженок, уступив соперницам в два очка — 26:28. Во второй десятиминутке Франции удалось сделать рывок и на перерыв команды уходили при перевесе француженок в 21 очко.

В третьей четверти француженки сумели еще увеличить отрыв, и лишь в последней десятиминутке украинки не проиграли — 24:24.

Завтра, 10 июня, украинки проведут вторую встречу с француженками. Отметим, что матч также пройдет во Франции.

Украина продолжает подготовку к Евробаскету-2019. Континентальное первенство состоится с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии. Украина будет выступать в группе А, а соперницами украинок стали сборные Испании, Латвии и Испании.

Первый матч Евробаскета-2019 Украина сыграет 27 июня против Испании.

Товарищеский матч

Франция — Украина 107:75 (28:26, 30:11, 25:14, 24:24)

Украина: Ягупова (27), Малашенко (15), Радулович (12), Удоденко (12)

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу.
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