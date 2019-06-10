Рондо: Травма ЛеБрона повлияла на игру Лейкерс

Новости спорта: Защитник рассказал о причинах провального сезона команды.

Американский баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Рэджон Рондо рассказал о главных причинах столь плохого выступления команды в этом сезоне НБА. По словам 33-летнего защитника, его травмы и повреждения ЛеБрона Джеймса помешали калифорнийскому клубу добиться успеха. Об этом сообщает Bleacher Report.

"Существует разница между баскетболистом и травмированным баскетболистом. Когда сам не играешь, то партнеры по команде могут негативно воспринимать твою критику. Они думают, что я считаю себя тренером, когда делаю им замечания.

ЛеБрон получил травму, поэтому вынужден был пропустить немало матчей, в том числе и гостевых. То же самое было и со мной. На протяжении длительного времени мы находились не с командой, в потом не было достаточно времени, чтобы сыграть с ней. Из-за этого мы не имели возможности наладить игру", – заявил Рондо.

Ранее владелец Далласа заявил, что чувствует себя счастливым, когда Лейкерс терпит неудачу.