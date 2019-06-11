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Голден Стэйт вырвал победу у Торонто, сократив разрыв в финальной серии НБА

Голден Стэйт вырвал победу у Торонто, сократив разрыв в финальной серии НБА
10:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Уорриорз сумели собраться с силами, проигрывая шесть очков за три минуты до сирены.

Команда Ника Нерса была очень близка к оформлению чемпионского титула, но уступила Голден Стэйт с разницей в одно очко (105:106).

Перед заключительной четвертью Голден Стэйт имел четыре очка преимущества, но Торонто едва их не отыграл — шанс вырвать победу был у Кайла Лаури, но его бросок с сиреной не достиг цели.

Кевин Дюрант все-таки вышел на паркет, но отыграл чуть менее 12 минут — по ходу второй четверти он получил травму ахилла и закончил игру. Форвард успел набрать 11 очков и сделать 2 подбора.

Самым результативным игроком встречи был Стеф Карри, который набрал 31 очко, у Торонто же дабл-дабл записал в свой актив Кавай Леонард (26 очков + 12 подборов).

Таким образом, Торонто теперь ведет в серии со счетом 3:2, а следующий поединок команды проведут на паркете Голден Стэйт в ночь с четверга на пятницу, 14 июня.

Торонто Рэпторс — Голден Стэйт Уорриорс 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

Счет в серии — 3:2

Торонто: Леонард (26 очков + 12 подборов), Лаури (18), Газоль (17), Ибака (15), Сиакам (12), Ванвлит (11)

Голден Стэйт: Карри (31), Томпсон (26); Казинс (14), Дюрант (11), Грин (10 очков + 10 подборов)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
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