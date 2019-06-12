Пустовой помог Барселоне выйти в финал чемпионата Испании

Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграет в финальной серии испанской Лиги АСБ.
В полуфинале плей-офф «Барселона» обыграла «Сарагосу» со счетом 3:0.
В третьей игре Пустовой набрал 5 очков.
«Сарагоса» - «Барселона» - 81:96 (19:23, 18:27, 21:19, 23:27)
«Барселона»: Кьюрик (27 + 5 подборов), Синглтон (18 + 5 подборов), Эртель (15 + 5 передач), Томич (11 + 11 подборов + 4 потери), Ханга (7 + 5 подборов); Пустовой (5 очков (1/1 с игры, 3/3 штрафные) за 4 минуты).
Счет в серии - 0:3.
В финальной серии «Барселона» сыграет с «Реалом». Первый матч состоится 15 июня в Мадриде.