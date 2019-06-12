Сын Коломойского подписал контракт с Днепром

Новости спорта: Сын известного бизнесмена будет играть в украинской Суперлиге в следующем сезоне.

Грегори (Григорий) Коломойский подписал контракт с БК Днепр, сообщает журналист Александр Прошута в своем твиттере. В следующем сезоне сын известного украинского олигарха Игоря Коломойского будет играть в украинской Суперлиге.

Ранее Григорий Коломойский выступал в в баскетбольной студенческой лиге за команду Кливленд Стэйт Викингс. Условия контракта с Днепром пока неизвестны.

Напомним, что недавно отец баскетболиста заявлял, что Григорий подпишет контракт с украинским баскетбольным клубом.

В завершившемся сезоне Суперлиги Днепр занял четвертое место, проиграв в бронзовой серии плей-офф Запорожью. Чемпионом Украины стал Химик, в финальной серии в трех матчах (3:0) обыгравший Киев-Баскет.