Ирвинг не будет продлевать контракт с Бостоном

Новости спорта: Разыгрывающий "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с командой.

Разыгрывающий "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с командой, сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что Ирвинг может перейти в состав "другой команды Национальной баскетбольной ассоциации.

Основными претендентами на разыгрывающего считаются "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс".

При этом Ирвинг заинтересован в продолжении карьеры в "Бруклине". Ранее стало известно, что "Бруклин Нетс" планирует в предстоящее межсезонье предложить контракт ему.

У Ирвинга была опция продления контракта с "Бостон Селтикс", однако разыгрывающий принял решение ей не пользоваться и покинуть команду.